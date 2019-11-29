عمران خان يتحدث عن "إدارة أردوغان" ويشدد: لن نحارب لصالح أحد مقابل المساعدة

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن العقلية في تركيا تغيرت بعد وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السلطة.

وأشاد خان في في كلمته أمام الجلسة الختامية لمبعوثي بلاده إلى أفريقيا، بالإنجازات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية التي حققتها تركيا خلال السنوات الـ 18 الماضية، طالبا من مبعوثي بلاده في أفريقيا الاحتذاء بأنقرة كنموذج في مجال الدبلوماسية، وفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية.

وتابع: "حصلت تركيا على الثقة في الأعوام الـ 17-18 الماضية، وأصبح مؤشر التجارة في اتجاه تصاعدي، وأصبحت البلاد نفسها حيوية".

وقال إن حكومته تسعى جاهدة لإقامة علاقات أفضل مع جميع البلدان الأخرى. وذكّر كيف حافظت حكومته على توازن أفضل في العلاقات بين إيران والسعودية، مع تعزيز العلاقات مع تركيا.

وأشار إلى أن حكومته تتبع سياسة خارجية مستقلة، "والآن لن يتمكن أي طرف من استخدام باكستان لخوض حروبه".

وأعرب عن أسفه لأن الحكومات كانت في الماضي منخرطة في علاقات معاملات - تقاتل من أجل الآخرين مقابل المساعدة "وهذا يؤلمنا كثيرًا".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني كشف قبل أسابيع عن مساعدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له فيما يخص دعوى التعويض التي رفعتها شركة "كارادينيز" التركية لإنتاج الكهرباء ضد بلاده.

وغرد عمران خان عبر تويتر: "حكومة حركة العدالة الباكستانية (PTI)، حلت بشكل ودي الخلاف مع كاركي، بدعم أردوغان، ووفرت غرامة 1.2 مليار دولار، التي فرضها علينا المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار".