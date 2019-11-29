تركيا تترقب زيارة رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي في أبريل 2020

صرح السفير التركي لدى روسيا محمد سمسار، بأن تركيا تترقب زيارة رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفينكو للمشاركة في الفعليات التي ستجري في تركيا في نيسان/أبريل 2020، بمناسبة الذكرى المئوية للبرلمان التركي.

موسكو – سبوتنيك. وقال الدبلوماسي التركي: "بالإضافة إلى ذلك، كما قلتم سابقًا، من المزمع أن تشهد تركيا في العام المقبل فعاليات إحياء الذكرى المئوية لتأسيس البرلمان التركي. وقد تلقينا معلومات بأن فالنتينا ماتفينكو تنوي المشاركة في هذه الفعاليات".

بدوره، أشار مراد خابسيروكوف، عضو لجنة مجلس الفيدرالية المعني باللوائح البرلمانية وتنظيم الأنشطة البرلمانية، إلى أن زيارة ماتفينكو إلى تركيا مدرجة في خطة العمل البرلماني.

وقال: "أما فيما يتعلق بزيارة فالنتينا إيفانوفنا، فإنها، على الأرجح، ستحدث".

يذكر أن الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس البرلمان التركي ستقام في نيسان/أبريل عام 2020.