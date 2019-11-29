النيابة الفرنسية تطلب محاكمة 20 شخصا في قضية "اعتداءات باريس"

أعلنت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، أنها طلبت محاكمة 20 شخصا في إطار التحقيق في الاعتداءات الدامية التي وقعت في باريس وضواحيها في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المتهمين بينهم ستة مستهدفون بمذكرات توقيف.

ويشمل طلب المحاكمة صلاح عبد السلام الرجل الوحيد من أفراد المجموعات المسلحة الذي بقي على قيد الحياة بعد الاعتداءات.

كما يشمل أربعة أعضاء مفترضين في الخلية الفرنسية البلجيكية التي تقف وراء الاعتداءات التي قتل فيها 130 شخصا.

وأصبح القرار النهائي لتحديد تفاصيل هذه المحاكمة غير العادية المقررة عام 2021 في باريس، في أيدي قضاة التحقيق.

وتعود أحداث القضية إلى الثالث عشر من نوفمبر 2015، عندما هاجم جهاديون العديد من المواقع وقتلوا أكثر من 130 شخصا وأصابوا ما لا يقل عن 350 آخرين. ومن بين المواقع المستهدفة قاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية، وحانات ومطاعم وستاد دو فرانس شمال العاصمة. وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجمات.

وبعد الاعتداء بأيام تمكن الأمن الفرنسي من قتل عبد الحميد أبا عود الذي يُعتقد أنه العقل المدبر للاعتداءات، إثر عملية مداهمة بضاحية سان دوني شمال باريس. ولم يبق من أعضاء الخلية الإرهابية التي نفذت الاعتداءات على قيد الحياة سوى شخص واحد هو صلاح عبد السلام الذي كان ضالعا أيضا في اعتداءات بروكسل في مارس/ آذار 2016، وألقي القبض عليه في العاصمة البلجيكية، ثم تم تسليمه لفرنسا حيث يقبع في السجن بانتظار محاكمته لدوره في اعتداءات بروكسل وباريس.