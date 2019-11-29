جونسون: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير على أبعد تقدير

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير/ كانون الثاني على أبعد تقدير، إذا فاز حزب المحافظين بأغلبية في الانتخابات التي تجرى خلال أسبوعين.

وقال جونسون، لمحطة "إل.بي.سي" الإذاعية: "إذا تمكنا من الحصول على أغلبية عاملة فسوف نصل (لنقطة الخروج) يوم 31 يناير على أبعد تقدير".

وأكد أيضا أنه لا يرى أي داع لتمديد الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد إلى نهاية عام 2020.

وعندما سُئل عما إذا كان يفضل رئاسة الوزراء أو مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، أجاب: "أفضل أن نخرج من الاتحاد الأوروبي. بإمكاني أن أقول لك هذا".

وتجري بريطانيا انتخابات قبل الموعد بثلاث سنوات بسبب وصول البرلمان إلى طريق مسدود فيما يتعلق ببريكست، إذ أنه غير قادر على الاتفاق على الطريقة الصحيحة للخروج من التكتل وما زال البعض يحثون على التراجع عن القرار.

وتتيح انتخابات 12 ديسمبر/ كانون الأول خيارين: إما حكومة اشتراكية يقودها حزب العمال، الذي يعرض إجراء استفتاء ثان على الخروج، أو حكومة للمحافظين الذين يؤيدون السوق الحرة ويريدون إتمام الانفصال بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني.

ويقول حزب العمال إنه قادر على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي والتوصل إلى اتفاق أفضل للخروج في غضون ستة أشهر وهو ما سيتبعه إجراء استفتاء جديد يقرر بموجبه خروج أو بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد.

ويتعهد جونسون في برنامجه بتخصيص ثلاثة مليارات جنيه استرليني (3.85 مليار دولار) لصالح صندوق المهارات الوطنية لإعادة تدريب العمال ومليارين إضافيين لإصلاح الطرق، فضلا عن الحفاظ على الإجراءات التنظيمية لأسعار الطاقة.