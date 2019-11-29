6 دول أوروبية تنضم إلى آلية "إنستيكس" مع إيران

أعلنت الخارجية الفنلندية أن كلا من فنلندا وبلجيكا والدانمارك وهولندا والنرويج والسويد بصدد الانضمام إلى آلية "إنستيكس" للدفع مع إيران.

هلسينكي - سبوتنيك. وقالت في بيان: "فنلندا إلى جانب بلجيكا والدانمارك وهولندا والنرويج والسويد تنضم، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019، إلى نظام المدفوعات التجارية "إنستيكس" بين الاتحاد الأوروبي وإيران".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في الـ8 من مايو/ أيار 2018، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وكذلك استئناف العقوبات الاقتصادية ضد طهران.

وأعلنت بعدها دول الاتحاد الأوروبي عزمها على تعويض إيران عن الخسائر الناجمة جراء العقوبات الأمريكية، ملوحة بإمكانية تجاوز القيود الأمريكية، التي كبلت التجارة مع إيران.

واتخذت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة قرارها، بإنشاء آلية دعم للتبادل التجاري مع إيران، التي تهدف إلى الحفاظ على التبادل التجاري القائم بين الدول الأوروبية المذكورة وبين طهران.

ويحمل الكيان اسم "إنستيكس" وهو اختصار لمصطلح "آلية دعم التبادل التجاري".