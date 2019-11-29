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14:39 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون

    رئيس وزراء بريطانيا يرفض الحديث عن عدد أبنائه

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
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    قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إنه لن يفصح عن عدد أبنائه، مضيفا أنه "لن يجعلهم محط الأنظار" قبيل الانتخابات التي تجرى في 12 ديسمبر/ كانون الأول.

    وأضاف جونسون، الذي جذبت حياته العاطفية المثيرة اهتمام الصحف البريطانية فيما سبق: "أحب أبنائي كثيرا لكنهم لا يخوضون هذه الانتخابات لذلك لن أعلق... لن أجعلهم محط الأنظار في هذه الانتخابات".

    رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على خلفية باب إقامته في داونينغ ستريت في لندن، 28 أكتوبر 2019
    © REUTERS / Toby Melville
    بوريس جونسون يرفض التعليق على فضيحة نجل ملكة بريطانيا
    وردا على سؤال عما إن كان سينجب المزيد من الأطفال، قال جونسون (55 عاما)، الذي يعيش في مقر الحكومة في داونينغ ستريت مع صديقته كاري سيموندس بعد انفصاله عن زوجته العام الماضي: "لن أخوض مناقشات عن هذه الأمور".

    وتجري بريطانيا انتخابات قبل الموعد بثلاث سنوات بسبب وصول البرلمان إلى طريق مسدود فيما يتعلق ببريكست، إذ أنه غير قادر على الاتفاق على الطريقة الصحيحة للخروج من التكتل وما زال البعض يحثون على التراجع عن القرار.

    وتتيح انتخابات 12 ديسمبر/ كانون الأول خيارين: إما حكومة اشتراكية يقودها حزب العمال، الذي يعرض إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي، أو حكومة للمحافظين الذين يؤيدون السوق الحرة ويريدون إتمام الانفصال بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني.

    ويقول حزب العمال إنه قادر على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي والتوصل إلى اتفاق أفضل للخروج في غضون ستة أشهر، وهو ما سيتبعه إجراء استفتاء جديد يقرر بموجبه خروج أو بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد.

    ويتعهد جونسون في برنامجه بتخصيص ثلاثة مليارات جنيه استرليني (3.85 مليار دولار) لصالح صندوق المهارات الوطنية لإعادة تدريب العمال ومليارين إضافيين لإصلاح الطرق، فضلا عن الحفاظ على الإجراءات التنظيمية لأسعار الطاقة.

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    أخبار بريطانيا, بريطانيا, بوريس جونسون
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