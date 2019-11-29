رئيس وزراء بريطانيا يرفض الحديث عن عدد أبنائه

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إنه لن يفصح عن عدد أبنائه، مضيفا أنه "لن يجعلهم محط الأنظار" قبيل الانتخابات التي تجرى في 12 ديسمبر/ كانون الأول.

وأضاف جونسون، الذي جذبت حياته العاطفية المثيرة اهتمام الصحف البريطانية فيما سبق: "أحب أبنائي كثيرا لكنهم لا يخوضون هذه الانتخابات لذلك لن أعلق... لن أجعلهم محط الأنظار في هذه الانتخابات".

وردا على سؤال عما إن كان سينجب المزيد من الأطفال، قال جونسون (55 عاما)، الذي يعيش في مقر الحكومة في داونينغ ستريت مع صديقته كاري سيموندس بعد انفصاله عن زوجته العام الماضي: "لن أخوض مناقشات عن هذه الأمور".

وتجري بريطانيا انتخابات قبل الموعد بثلاث سنوات بسبب وصول البرلمان إلى طريق مسدود فيما يتعلق ببريكست، إذ أنه غير قادر على الاتفاق على الطريقة الصحيحة للخروج من التكتل وما زال البعض يحثون على التراجع عن القرار.

وتتيح انتخابات 12 ديسمبر/ كانون الأول خيارين: إما حكومة اشتراكية يقودها حزب العمال، الذي يعرض إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي، أو حكومة للمحافظين الذين يؤيدون السوق الحرة ويريدون إتمام الانفصال بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني.

ويقول حزب العمال إنه قادر على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي والتوصل إلى اتفاق أفضل للخروج في غضون ستة أشهر، وهو ما سيتبعه إجراء استفتاء جديد يقرر بموجبه خروج أو بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد.

ويتعهد جونسون في برنامجه بتخصيص ثلاثة مليارات جنيه استرليني (3.85 مليار دولار) لصالح صندوق المهارات الوطنية لإعادة تدريب العمال ومليارين إضافيين لإصلاح الطرق، فضلا عن الحفاظ على الإجراءات التنظيمية لأسعار الطاقة.