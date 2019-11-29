الشرطة البريطانية: إطلاق النار على مشتبه به طعن شخصا عند جسر لندن... فيديو

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إصابة رجل بالرصاص بحادث على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان لها "نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن".

BREAKING: Video shows stampede after man started stabbing pedestrians on London Bridge. pic.twitter.com/G4yc2elQAh — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) November 29, 2019

​وقال متحدث "يبدو أن شخصا أصيب بالرصاص"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

VIDEO: Footage claims to show the moment police shot a man with a knife on London Bridge. - @CrimeLdn pic.twitter.com/7e0F2W25pU — Conflict News (@Conflicts) November 29, 2019

وفي سياق متصل نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مراسلها تصريحات خاصة للشرطة البريطانية تفيد بإطلاق الرصاص على شخص حاول الاعتداء على المارة بسكين فقتلته بالحال.

وأضافت مصادر لسكاي نيوز أن الشرطة البريطانية تغلق موقع إطلاق النار عند جسر لندن.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن عيارين ناريين قد أطلقا. وأظهرت صورة على موقع "تويتر" شاحنة متوقفة على الجسر.