واشنطن تستأنف المحادثات مع "طالبان" للحد من العنف في أفغانستان

أعلن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن واشنطن استأنفت مفاوضاتها مع "طالبان" للحد من العنف في أفغانستان، مشيرا إلى أنه في حال نجاحها، يمكن توسيع شكل المفاوضات لإبرام اتفاق سلام.

واشنطن – سبوتنيك. قال مسؤول في الإدارة الأمريكية "كما قال الرئيس (دونالد ترامب)، سنستأنف المفاوضات مع طالبان. سيكون التركيز على أهمية الحد من العنف. وفي حال توصلنا إلى اتفاق، يمكن للجانبين توسيع المفاوضات وتمهيد الطريق لاتفاق سلام".

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، بزيارة إلى أفغانستان هي الأولى التي يقوم بها لهذا البلد. وكانت آخر زيارة قام بها سلفه باراك أوباما لأفغانستان في عام 2014.

والتقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالرئيس الأفغاني أشرف غني، كما اجتمع مع القوات الأمريكية. وقال ترامب إن حركة طالبان الأفغانية ترغب بإبرام اتفاق، مشيراً إلى أنها تريد وقف إطلاق النار.

يذكر أن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" توقفت بقرار مفاجئ من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، في وقت كان فيه الطرفان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على مسودة تفاهم جرى التوصل له خلال 9 جولات من المباحثات الشاقة استمرت لنحو سنة كاملة وعززت الآمال بإنهاء 19 عاماً من الحرب في أفغانستان.