طهران تدعو الأوساط الدولية لعدم التزام الصمت تجاه الحظر ضد الشعب الإيراني

وجه وزير الصحة الإيراني، اليوم الجمعة، دعوة إلى المجتمع الدولي للتحرك بشأن الحظر المفروض والإجراءات أحادية الجانب التي فرضتها واشنطن ضد الشعب الإيراني.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سعيد نمكي، وجه رسالة اليوم إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، تتعلق بالعقوبات ضد إيران.

أكد الوزير الإيراني خلال الرسالة أن "حياة المرضى الإيرانيين باتت مهددة جراء التبعات السلبية الناجمة عن الحظر بما في ذلك قلة الأدوية والأجهزة الطبية".

ودعى نمكي الأوساط الدولية إلى "عدم التزام الصمت بشأن الحظر الجائر المفروض والإجراءات الخطيرة أحادية الجانب لأمريكا في عرقلة حصول الشعب الإيراني على الغذاء والأدوية والمعدات الطبية".

واعتبر نمكي في رسالته أن أهداف الحظر والعقوبات هي أهداف مشؤومة ولا إنسانية، وأكد أن القيود الأمريكية المشددة المفروضة ضد إيران والمصحوبة بمجموعة من الإجراءات الأحادية المهددة، تهدف إلى منع استيراد المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية لأبناء الشعب الإيراني عامة.

وأضاف، أن العقوبات والحظر المفروض أدى إلى عدم توفر العلاج الإشعاعي الخاص بمصابين مرض السرطان، وكذلك توفير الضمادات الخاصة بالأطفال المصابين بمرض انحلال البشرة الفقاعي (EB)، وغيرها من الأدوية والمعدات الطبية الخاصة بالمصابين بالأمراض المستعصية الأخرى.

وطالب وزير الصحة منظمة الصحة العالمية بوصفها المؤسسة الرئيسة المسؤولة عن التنفيذ الشامل لمشروع التغطية الصحية الشاملة ألا تلتزم الصمت تجاه هذا الموضوع؛ مؤكدا أن التزام الصمت أمام هذه الاضطهادات سيكون وصمة عار على جبين الجهات والأوساط الدولية المعنية.