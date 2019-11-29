الشرطة البريطانية تعلن وفاة اثنين من أصل الخمسة المصابين في هجوم جسر لندن

أعلنت رئيسة الشرطة البريطانية، سكوتلاند يارد، كريسيدا ديك. اليوم الجمعة، أن اثنين من المصابين الخمسة في هجوم جسر لندن قد لقيا مصرعهما.

لندن - سبوتنيك. وقالت ديك في مؤتمر صحفي: "المشتبه به الذي قتلته الشرطة بالرصاص وكذلك اثنان من الجرحى لقوا مصرعهم، و ثلاثة من المصابين يتلقوا المساعدة في المستشفى".

"My heart goes out... to everybody who has been affected by today's terrible and mindless events"



Met Police Commissioner Cressida Dick says "we must emerge stronger still from this tragedy", confirming 2 dead and 3 injured after London Bridge attack https://t.co/6ntnD2BqJu pic.twitter.com/A8G46RMY06 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 29, 2019

​وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت اليوم الجمعة أن رجلا يرتدي حزاما ناسفا زائفا كان قد طعن عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضا.

وأعلن رئيس قسم محاربة الإرهاب التابع لشرطة لندن، نيل باسو، أن المشتبه فيه بحادثة جسر لندن قتل على الفور، موضحا أنه كان يثبت على جسده مجسما يشبه العبوة الناسفة، وأن الحادث يعتبر هجوما إرهابيا.

Two members of the public have died after a stabbing attack at London Bridge, in which police shot dead the suspect, who was wearing a "hoax explosive device"



The Met Police has declared the attack a terrorist incident



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​وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو/ حزيران عام 2017 عندما قاد ثلاثة مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 48 آخرين على الأقل.