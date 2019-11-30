صحيفة بريطانية: مهاجم جسر لندن أدين من قبل في جريمة لها صلة بـ"التطرف الإسلامي"

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن الرجل الذي قتل شخصين وأصاب ثلاثة آخرين طعنا في لندن يوم الجمعة قبل أن يطرحه المارة أرضا فيما وصفته السلطات بأنه هجوم إرهابي كان قد أدين في "جريمة لها صلة بإرهاب إسلامي".

وأضافت الصحيفة أن السلطات أفرجت عن هذا الرجل من السجن قبل عام بعد الاتفاق على ارتداء جهاز إلكتروني لرصد تحركاته.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت يوم الجمعة أن رجلا يرتدي حزاما ناسفا زائفا كان قد طعن عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضا.

Two members of the public have died after a stabbing attack at London Bridge, in which police shot dead the suspect, who was wearing a "hoax explosive device"



The Met Police has declared the attack a terrorist incident



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وأعلن رئيس قسم محاربة الإرهاب التابع لشرطة لندن، نيل باسو، أن المشتبه فيه بحادثة جسر لندن قتل على الفور، موضحا أنه كان يثبت على جسده مجسما يشبه العبوة الناسفة، وأن الحادث يعتبر هجوما إرهابيا.

من جانبها، أعلنت رئيسة الشرطة البريطانية، سكوتلاند يارد، كريسيدا ديك، يوم الجمعة، أن اثنين من المصابين الخمسة في هجوم جسر لندن قد لقيا مصرعهما.

وقالت ديك في مؤتمر صحفي: "المشتبه به الذي قتلته الشرطة بالرصاص وكذلك اثنان من الجرحى لقوا مصرعهم، و ثلاثة من المصابين يتلقوا المساعدة في المستشفى".