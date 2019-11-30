وزير الأمن البريطاني: الشرطة لا تبحث عن مزيد من المشتبه بهم بعد هجوم لندن

قال وزير الأمن البريطاني إن الشرطة لا تبحث عن أي مشتبه بهم آخرين بعدما قتلت رجلا يرتدي سترة ناسفة زائفة إثر تنفيذه هجوما بسكين في وسط لندن أمس الجمعة أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة، بحسب شبكة سكاي نيوز.

جاء ذلك في تصريحات للوزير نقلتها شبكة سكاي نيوز البريطانية. وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت يوم الجمعة أن رجلا يرتدي حزاما ناسفا زائفا كان قد طعن عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضا.

وكشفت أنه هو عثمان خان البالغ من العمر 28 عاما الذي سبق إدانته بارتكاب جرائم إرهابية وأفرج عنه من السجن العام الماضي.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه كان من الخطأ منح الإفراج المبكر عنه.

وأعلن رئيس قسم محاربة الإرهاب التابع لشرطة لندن، نيل باسو، أن المشتبه فيه بحادثة جسر لندن قتل على الفور، موضحا أنه كان يثبت على جسده مجسما يشبه العبوة الناسفة، وأن الحادث يعتبر هجوما إرهابيا.

كما أعلنت رئيسة الشرطة البريطانية، سكوتلاند يارد، كريسيدا ديك. يوم الجمعة، أن اثنين من المصابين الخمسة في هجوم جسر لندن قد لقيا مصرعهما.

وقالت ديك في مؤتمر صحفي: "المشتبه به الذي قتلته الشرطة بالرصاص وكذلك اثنان من الجرحى لقوا مصرعهم، و ثلاثة من المصابين يتلقوا المساعدة في المستشفى".

​وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو/ حزيران عام 2017 عندما قاد ثلاثة مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 48 آخرين على الأقل.