الجاسوس النرويجي المحتجز في روسيا يطلب تعويضا ماليا من بلاده

قال المتهم بالجاسوسية في روسيا، حارس الحدود السابق، النرويجي فرودي بيرغ، أنه سيطالب السلطات النرويجية بدفع تعويض مالي له مقابل السنتين اللتين قضاهما في السجن.

وأكد بيرغ في مقابلة مع قناة "إن إر كا" النرويجية يوم أمس الجمعة، "ناقشت الأمر مع المحامي، كان هناك الكثير من النفقات الإضافية (خلال فترة الحجز)، لقد أصبح هذا عبئا بالنسبة لي ولعائلتي، وهناك أشياء تغيرت في حياتي، ربما سأعيش الآن حياة مختلفة، أما بالنسبة للتعويضات، فسأقدم فاتورة المصاريف لهم (للسلطات)".

ووفقا لحساباته، سيكون المبلغ حوالي 820 ألف كرونة نرويجية (90 ألف دولار)، وهذه نفقات رحلته التجارية الأخيرة إلى روسيا، والأيام التي قضاها بيرغ في الحجز. في وقت سابق خلال الرحلات، تم تعويضه عن تكاليف السفر والإقامة في الفنادق.

وتقوم لجنة مراقبة الخدمات الخاصة بالبرلمان النرويجي بالتعامل مع قضية بيرغ، حيث يجب على اللجنة معرفة ما إذا كانت المخابرات العسكرية قد انتهكت القانون بإرسال متقاعد في مهمة.

وحكم على النرويجي بيرغ، عقوبة السجن 14 عاما، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية الروسية القبض عليه سنة 2017، وأدين بالتجسس في روسيا.

ووفقا للسلطات الروسية، قام بيرغ بالتجسس لصالح النرويج وبجمع معلومات عن الغواصات النووية الروسية، بعد أن استقطبته المخابرات النرويجية مقابل مبلغ مالي.