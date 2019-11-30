أرباب معاشات وطلبة مدارس ينظمون احتجاجا في هونغ كونغ

شارك طلاب بالمدارس الثانوية وأرباب معاشات في احتجاج، اليوم السبت، في هونغ كونغ، في مستهل عدة مسيرات مرتقبة في أنحاء المدينة بعد يوم من انسحاب الشرطة من جامعة ظلت تحاصرها لمدة أسبوعين.

وفي مدينة قوانغتشو، بجنوب الصين والقريبة من هونغ كونغ، ذكرت صحيفة "ساوثرن ديلي" المحلية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني أن الشرطة ألقت القبض على مواطن من بليز بتهمة التدخل في شؤون هونغ كونغ، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الصحيفة أن لي هنلي هو شيانغ، وهو رجل أعمال من بليز مقيم في الصين، مول "قوى معادية" في الولايات المتحدة ودعم أنشطة أدت إلى الفوضى في هونغ كونغ. ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات في قوانغتشو.

وبعد أكثر من خمسة شهور من الاحتجاجات تشهد هونغ كونغ حالة من الهدوء النسبي منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في الأسبوع الماضي وحقق فيها مرشحون مؤيدون للديمقراطية نصرا كبيرا.

وعلى الرغم من الهدوء يواصل المحتجون الضغط للحفاظ على زخم حركتهم.

وانسحبت الشرطة، أمس الجمعة، من حرم جامعة بوليتكنيك التي سادتها الفوضى إثر اشتباكات استمرت لأسابيع بين المحتجين وقوات الأمن.

وتلقى النشطاء دعما بحصولهم على تأييد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الأسبوع الماضي وهو ما جدد الاهتمام العالمي بالأزمة وأثار غضب بكين.