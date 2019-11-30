مرصد بحري: روسيا أرسلت حمولة هائلة إلى سوريا

ووفق مرصد البوسفور الذي يرصد عبور السفن الحربية لمضيق البوسفور فإن سفينة "سبارتا" دخلت إلى البحر المتوسط يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني قادمة من ميناء نوفوروسيسك الروسي بعد أن عبرت مضيق البوسفور. وتتوجه السفينة إلى ميناء طرطوس السوري حسب المرصد.

Ship of Interest: Saint Petersburg based TGK-SPB’s Russian flag roro vessel Sparta transited Dardanelles towards Mediterranean en route from Novorossiysk to #Tartus #Syria, carrying military cargo for Russian Ministry of Defense owned Oboronlogistika. @LeCetin pic.twitter.com/FEPMiz1Rm5 — Yörük Işık (@YorukIsik) November 29, 2019

​وتُظهر الصور التي نشرها المرصد على موقع "تويتر" وجود الحاويات العملاقة العديدة على متن سفينة "سبارتا".

وتشير معلومات شركة "أوبورونلوغيستيكا" التي تعد سفينة "سبارتا" ملكا لها إلى أن السفينة تستطيع أن تحمل 450 حاوية يبلغ وزن الواحدة منها 22 طنّا، وتعتبر من أكبر سفن الحاويات في روسيا، إذ يتجاوز طولها طول ملعب كرة القدم.