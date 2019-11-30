الكشف عن خطط أمريكية لم تتحقق

وكشف فلاديمير خاندوغي الذي تولى اختصاصات وزير خارجية أوكرانيا في وقت سابق، في حديث متلفز أن الولايات المتحدة كانت تنوي إنشاء مكتب للتمثيل الدبلوماسي في شبه جزيرة القرم عندما كانت القرم تابعة لجمهورية أوكرانيا.

وكان يفترض أن تتحقق هذه وغيرها من خطط الولايات المتحدة الأمريكية بموجب ميثاق التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا الذي تم توقيعه أثناء لقاء خاندوغي ووزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس.

ولم يقدر لخطط أمريكا أن تتحقق، إذ خرجت القرم من التبعية الإدارية لأوكرانيا في عام 2014 مستعيدة وضعها الأصلي كإقليم من أقاليم روسيا.