أذربيجان تستعد لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا

أعلن وزير الطاقة الأذرييجاني بارفيز شاهبازوف، اليوم السبت، أن بلاده على الاستعداد التام لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

موسكو - سبوتنيك. وذكرت وزارة الطاقة الأذربيجانية، لوكالة "سبوتنيك"، أن وزير الطاقة بارفيز شهبازوف، في القمة الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، تحدث عن التوجهات في السوق العالمية للغاز ومشاريع تصدير الغاز التي تنفذها أذربيجان.

وقال شاهبازوف: "أذربيجان، التي تلعب دورا هاما في تنفيذ مشروع ممر الغاز الجنوبي، مستعدة تماما لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وسيتم تسليم الغاز الطبيعي إلى أوروبا وللمرة الأولى من مصدر جديد وهو بحر قزوين وذلك عبر ممر الغاز الجنوبي في النصف الثاني من عام 2020".

كما أكد على أهمية الانتهاء من مشروع ممر الغاز الجنوبي بالنسبة للمنطقة والعالم.

ويعد مشروع "ممر الغاز الجنوبي"، الذي يبلغ طوله 3500 كيلومتر، أحد أولويات الاتحاد الأوروبي، وهو ينص على نقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني من منطقة قزوين عبر جورجيا وتركيا إلى أوروبا. وجرى في 29 أيار/مايو 2018 ، حفل إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "ممر الغاز الجنوبي" ، وفي 12 حزيران/يونيو الماضي، تم الاحتفال بافتتاح خط أنابيب الغاز "تانار" في محافظة إسكيشير التركية.

وبهذا الشكل، تكون أول دفعة غاز، من حقل "شاه دنيز" الأذربيجاني، قد اجتازت بالفعل الجزء الأول من "ممر الغاز الجنوبي" - من محطة سانغاشال لشاه "دنيز -2" عبر خط أنابيب الغاز الجنوبي الموسّع.