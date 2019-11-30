أول تعليق من أردوغان على منتقدي اتفاق التعاون البحري الأمني مع ليبيا

علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، لأول مرة على منتقدي اتفاق التعاون البحري الأمني مع ليبيا.

وقال الرئيس التركي، ردا على منتقدي التعاون البحري مع ليبيا والتنقيب بشرق المتوسط، "لن نسحب سفننا من شرق البحر المتوسط بسبب صراخهم وسنطبق الاتفاق مع ليبيا".

وأكد أردوغان عزم بلاده مواصلة التنقيب عن الهيدركروبون بمنطقة شرق البحر المتوسط وتطبيق اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا حول التعاون مع ليبيا بمسألة الحدود البحرية برغم الانتقادات.

وقال الرئيس التركي، في خطاب بأدرنة بمناسبة ربط خط الغاز التركي الموجه لأوروبا، "يتم اللجوء إلى التهديد والابتزاز بدلا من استخدام الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط بشكل عادل".

#عاجل | #أردوغان: هناك من يسعى لتأجيج التوتر بدلًا من التقاسم العادل لموارد الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط، ويلجأ إلى لغة التهديد والإبتزاز رغم وجود إمكانية التقاسم العادل، ولا توجد دولة فوق القانون الدولي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 30, 2019

​وعن الانتقادات الموجهة للتنقيب التركي بشرق المتوسط، علق أردوغان، "لن نسحب سفننا من شرق البحر المتوسط بسبب صراخهم".

#عاجل | #أردوغان حول سفن التنقيب التركية شرق المتوسط: لن نسحب سفننا من هناك إذعانا لصراخ وعويل البعض — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 30, 2019

​وتابع "أعمال التنقيب التي نقوم بها في شرق البحر المتوسط لن تؤدي إلى النزاع وسفك الدماء، بل للسلام والآمان".

وعن اعتراضات مصر وقبرص واليونان على الاتفاق الأخير مع حكومة الوفاق الوطني الليبية للتعاون حول مسألة الحدود البحرية، قال أردوغان، "سنتجه لتطبيق ما يتعلق بالاتفاقية مع ليبيا بعد مصادقة البرلمان على الاتفاق".