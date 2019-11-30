رئيس ساحل العاج يكشف موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، إنه سيسعى، لفترة ثالثة في الحكم إذا قرر الرئيسان السابقان خوض الانتخابات، العام المقبل.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم السبت 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في تصويت ينظر إليه باعتباره اختبارا لاستقرار البلاد، التي شهدت حربين أهليتين خلال هذا القرن، مشيرة إلى أنه يصعب التنبؤ بنتيجة الانتخابات.

وكان حليف واتارا الرئيسي في الائتلاف الحاكم انشق عنه العام الماضي، بينما صار الطريق ممهدا لعودة منافسه الشرس الرئيس السابق لوران باجبو إلى السلطة، بعد أن برأته المحكمة الجنائية الدولية من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال واتارا، 77 عاما، إنه يريد تسليم السلطة إلى جيل أصغر، لكنه ذكر أن تعديلا دستوريا عام 2016 ألغى الحد الأقصى لعدد فترات الرئاسة مما يسمح له بخوض الانتخابات مجددا، وهو ما يرفضه خصومه.

وتابع واتارا، أمام آلاف من مؤيديه، الذين احتشدوا في مدينة كاتيولا بوسط البلاد: "أريد أن يتنحى كل شخص في جيلي"، مضيفا: "لكن إذا قررا الترشح، فسأكون مرشحا".

ولفتت "رويترز" إلى أن حديث واتارا، يشير إلى إلى باجبو (74 عاما) ورئيس البلاد السابق هنري كونان بيدييه (85 عاما) الذي كان حليفا له، ومن المتوقع أن يعلن حزب بيدييه مرشحه للانتخابات العام المقبل، ولم يعلن حتى الآن سوى جيوم سورو، 47 عاما، زعيم المتمردين السابق خوض الانتخابات.