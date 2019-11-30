"داعش" الإرهابي يتبنى هجوم لندن

أعلن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذ بجسر العاصمة البريطانية لندن، أمس الجمعة، وخلف قتيلين

القاهرة- سبوتنيك. قال موقع "سايت" المتخصص بمتابعة إعلام الجماعات الجهادية، إن "منفذ هجوم لندن أمس من مقاتلي الدولة الإسلامية، ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف"، في إشارة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم، والذي تعد بريطانيا عضوا فيه.

وقتلت الشرطة البريطانية الجمعة الماضية، رجلا يرتدي حزاما ناسفا زائفا بعد طعنه عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضا.

وأكدت الشرطة مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في الهجوم.

وكشفت الشرطة هوية المنفذ، وقالت إنه كان معروفا للسلطات وأدين في 2012 في جرائم إرهابية، لكن تم إطلاق سراحه العام الماضي مما أدى لتبادل اتهامات بين السياسيين قبل انتخابات حاسمة.