استطلاع: تقدم المحافظين على العمال في بريطانيا يزداد إلى 10 نقاط

لندن - سبوتنيك. أظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز سافانتا كومريس لاستطلاعات الرأي لحساب صحيفة "صنداي تلغراف"، أن التأييد لحزب المحافظين ارتفع إلى 43 بالمئة بزيادة نقطتين مئويتين على الاستطلاع السابق للمركز الذي نشر يوم الأربعاء.

وانخفض التأييد لحزب العمال نقطة واحدة إلى 33 بالمئة، بينما استقر التأييد لحزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي عند نسبة 13 بالمئة، وانخفضت نسبة التأييد لحزب بريكست 1 بالمئة إلى 4%.

وقال مركز سافانتا كومريس، إن الاستطلاع الأخير أجري يومي 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قبل حادث يوم الجمعة الذي وقع في منطقة جسر لندن، وأودى فيه المهاجم بحياة شخصين قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وأظهرت عدة استطلاعات رأي نشرت في الآونة الأخيرة أن الفارق يضيق بين حزب المحافظين وحزب العمال.