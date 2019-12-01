عاصفة ثلجية تقتل طفلين في أريزونا الأمريكية

تسببت عاصفة ثلجية بولاية أريزونا الأمريكية، في وفاة طفلين وفقد ثالث في ولاية أريزونا الأمريكية، وفقا لما ذكرته السلطات الرسمية في الولاية.

ذكرت ذلك وكالة "رويتزر"، مساء السبت، مشيرة إلى أن الطفلين لقيا مصرعهما بعدما علقت مركبتهم خلال عبورها أحد الجداول المائية بغابة اجتاحتها عاصفة ثلجية خارج مدينة فينيكس.

وتسببت العاصفة في اجتياح مساحات واسعة من الولايات المتحدة وغطت الغرب الأوسط بالثلوج وعطلت رحلات جوية في فترة تمثل أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاما خلال العام.

وقال مكتب قائد شرطة منطقة جيلا كاونتي، إن السلطات تلقت بلاغا بفقد الأطفال، منذ الجمعة، بينما قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع هبوب عواصف ثلجية على أغلب مناطق الغرب الأوسط والشمال الشرقي، تستمر حتى الأحد.