"رشاشات وأسلحة نارية"... لاريجاني يكشف مفاجأة بشأن المحتجين في إيران

دعا رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، إلى التفريق بين الاحتجاجات السلمية وأعمال الشغب، مؤكدا أن الاحتجاجات الأخيرة شهدت استخداما للأسلحة النارية من قبل المتظاهرين ضد قوات الأمن في بعض المحافظات.

وقال لاريجاني، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "بشكل عام، حول الاحتجاجات الدستور يعترف بذلك، المشكلة تكمن عندما تتحول الاحتجاجات إلى أعمال شغب، وتستخدم الأسلحة النارية، في بعض المحافظات المحتجون استخدموا الرشاشات والأسلحة النارية ضد المتظاهرين"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف: "كان من الممكن اتخاذ هذا القرار بشكل مغاير (رفع أسعار البنزين)، لكن المعنيين لم يتخيلوا أن تحدث مثل هذه الاحتجاجات".

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني أنه لاينوي الترشيح من جديد للانتخابات البرلمانية القادمة، قائلا: إن "قرار الامتناع عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ليس وليد الساعة".

وتشهد المدن الإيرانية تظاهرات، منذ عدة أيام، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتطور الموقف، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.