الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في هونغ كونغ

أطلقت الشرطة في هونغ كونغ، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناهضين للحكومة، مع نزول الآلاف للشوارع في المدينة التي تحكمها الصين بعد هدوء نسبي في أعمال العنف.

وجاءت المظاهرة في حي تسيم تسا تسوي التجاري بعد أن شارك مئات في مسيرة للقنصلية الأمريكية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وشارك المئات في هونغ كونغ، اليوم الأحد، في مسيرة للقنصلية الأمريكية لإظهار "الامتنان" للولايات المتحدة لدعهما للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي يشهدها المركز المالي الآسيوي منذ ما يقرب من ستة أشهر.

لوح مشاركون في المسيرة بالعلم الأمريكي وارتدى بعضهم قبعات وقمصانا عليها شعارات مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما رفع البعض لافتة كتب عليها "الرئيس ترامب.. من فضلك حرر هونغ كونغ".

ووقع ترامب، يوم الأربعاء، تشريعا أصدره الكونغرس يدعم المحتجين على الرغم من اعتراضات بكين الغاضبة.

وشهدت المدينة هدوء نسبيا خلال الأسبوع المنصرم لكن نشطاء تعهدوا بالحفاظ على زخم حركة الاحتجاج. ومن المقرر تنظيم ثلاث مسيرات اليوم الأحد بعد موافقة السلطات عليها جميعا.

وتهز الاحتجاجات المناهضة للحكومة تلك المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو/ حزيران مجبرة أحيانا المكاتب الحكومية والشركات والمدارس وحتى المطار الدولي على الإغلاق.

وقال وزير الأمن في المدينة جوون لي قبل أيام إن الشرطة أطلقت نحو عشرة آلاف قنبلة غاز مسيل للدموع منذ يونيو/حزيران.