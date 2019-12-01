جو بايدن يقوم بحركة غريبة خلال حفل انتخابي… فيديو

أقدم نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، على القيام بحركة غريبة أثناء حملته الانتخابية في ولاية أيوا.

وذكرت صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية، صباح اليوم، الأحد، أن بايدن قام بحركة غريبة أثناء حملته الانتخابية بولاية أيوا الأمريكية، حيث أثار سخرية مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقدم على "عض" إصبع زوجته، من باب الدعابة والممازحة.

وبينما يجري بايدن حملته الانتخاببية، حيث يترشح نائب الرئيس الأمريكي السابق لانتخابات الرئاسة المقبلة عن الحزب الديمقراطي، قام بتلك الحركة الغريبة للدعابة مع زوجته.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن جيل بايدن، زوجة جون بايدن، كانت مستغرقة في الحديث أمام الحشود الانتخابية بولاية أيوا، وتستخدم يديها للتعبير، أمام وجه زوجها، فما كان من الأخير إلا أن قام بـ"عض" أصبعها بطريقة عفوية، لترد جيل بضحكة عفوية، أيضا.