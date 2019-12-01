بعد هجوم جسر لندن... بريطانيا تفكر في تغليظ عقوبات الإرهاب

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد 1 ديسمبر/كانون الأول، إن هناك تفكير في تغليظ العقوبات المرتبطة بالإرهاب، بعد الهجوم الذي تعرض له مواطنين في جسر لندن.