نتنياهو يلتقي بومبيو على هامش قمة الناتو في لندن

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو التوجه إلى لندن للقاء وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تستضيفها العاصمة البريطانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

القدس - سبوتنيك . ونقلت القناة "13" الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله إن "رئيس الوزراء نتنياهو سيسافر إلى لندن الثلاثاء المقبل للقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على هامش أعمال قمة الناتو".

ورجح المصدر أن يلتقي نتنياهو أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتستضيف لندن قمة الناتو يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. ونركز القمة على آلية تحسين جاهزية قوات التحالف القتالية.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد قرار بالبدء بتنفيذ مخطط لإقامة حي استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف، جنوب الضفة الغربية.