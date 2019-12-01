الدفاع التركية تعلن عن إجراء جديد في مناطق "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن إجراء جديد على طرق مناطق عملية "نبع السلام" في سوريا.

وقالت الدفاع التركية في بيان، أن "قوات "نبع السلام" ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المدنيين في المناطق المحررة من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "قوات نبع السلام فجرت عددا من الأنفاق التي حفرها التنظيم الإرهابي بمدينة رأس العين(شمال شرق سوريا)".

وأشارت الوزارة أن القوات التركية عثرت على أنفاق بداخل مدرسة في رأس العين، تمتد إلى الأبنية المجاورة.

وأكدت الدفاع التركية أن قوات نبع السلام قامت بتفجير تلك الأنفاق.

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية عسكرية تحت اسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.