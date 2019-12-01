إيران: لسنا قلقين من وضع العراق في وجود هذا الرجل

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني، اليوم الأحد، أن "طهران لاتشعر بأي قلق إزاء الأوضاع الجارية في العراق، مع وجود المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني.