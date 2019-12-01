مقتل تسعة أشخاص في تحطم طائرة بالولايات المتحدة

قتل تسعة أشخاص وأصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، في تحطم طائرة خفيفة من طراز "بيلاتوس بي سي- 12" في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية.

ووفقا لقناة "KSFY" الأمريكية تحطمت الطائرة من طراز "بيلاتوس بي سي- 12" بعد إقلاعها بوقت قصير على بعد ميل من مطار تشامبرلاين إلى أيداهو وعلى متنها 12 شخصا من بينهم رجال أعمال وطفلين.

— Insight Media Group (@insight_links) 1 декабря 2019 г.

ووقع حادث تحطم الطائرة في وقت حذرت فيه السلطات من هبوب عواصف في المنطقة، وفق وسائل الإعلام.

بدوره، ذكر مكتب المدعي العام في الولاية أن من بين القتلى كابتن الطائرة.