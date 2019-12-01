وزير خارجية عمان يزور طهران غدا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، يزور طهران، غدا الاثنين.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن وزير الشؤون الخارجية العماني يزور طهران، يوم غد الاثنين، لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف.

وتأتي زيارة الوزير العماني إلى طهران في إطار المشاورات حول آخر التطور الاقليمية، وإعلان وجهة نظر مسقط حول مبادرة هرمز للسلام التي طرحتها إيران، لتعزيز الأمن في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قد أعلن مؤخرا أن مسؤولين أجنبيين سيزوران إيران، كما أن مسؤولين إيرانيين سيقومون بزيارات إلى دول أجنبية، وسيتم الإعلان عن هذه الزيارات بعد تحديد موعدها النهائي.

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قد ذكرت الأسبوع الماضي نقلا عن مصدر في الرئاسة الإيرانية، أن وزير خارجية عمان يوسف بن علوي سيزور طهران الأسبوع المقبل لإبلاغ موافقة بلاده على مبادرة هرمز للسلام.