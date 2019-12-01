الخارجية الأردنية تتابع جريمة مقتل مواطنها في ولاية فرجينيا الأمريكية

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز أن الوزارة تتابع مجريات التحقيق في جريمة قتل مواطن أردني في ولاية فيرجينيا الأردنية.

وقال الفايز "إن مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية بواشنطن، يتابعان مجريات التحقيق في جريمة قتل مواطن أردني بولاية فرجينيا الأمريكية مع السلطات المختصة في الولاية لمعرفة تفاصيل الجريمة والكشف عن هوية منفذيها"، كما نقلت وكالة "بترا".

وأكد الفايز أنه "تم التواصل مع ذوي المتوفى وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتجري الآن الترتيبات اللازمة لنقل الجثمان إلى المملكة، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفى".