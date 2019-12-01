جاويش أوغلو: تركيا بقوتها العسكرية والدبلوماسية تحمي مكتسباتها وتغير الموازين في سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن حجم التحديات الخارجية، يزداد بالتوازي مع ازدياد قوة تركيا

وقال جاويش أوغلو في اجتماع لحزب العدالة والتنمية بولاية أنطاليا إن "حجم التحديات الخارجية، يزداد بالتوازي مع ازدياد قوة تركيا، وأن أنقرة تستخدم قوتها العسكرية في سوريا لدحر الإرهابيين والقضاء عليهم".

وتابع وزير الخارجية التركي أن "الموقع الجغرافي لتركيا هو من أهم العوامل التي تؤثر على السياسة الخارجية لها"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وأضاف جاويش أوغلو أن "60% من الصراعات التي يشهدها العالم، تحدث حاليا في البلدان المجاورة لتركيا".

وأشار السياسي التركي إلى أنه "فيما يخص قضية جزيرة قبرص، لم يأخذوا مقترحاتنا وتوصياتنا على محمل الجد، فقمنا بإرسال سفننا إلى هناك".

وأردف وزير الخارجية التركي "والآن نقوم بأعمال التنقيب في شرق المتوسط، ونواصل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في الوقت ذاته".

ونوه جاويش أوغلو إلى أن "تركيا بقوتها العسكرية والدبلوماسية تحمي مكتسباتها وتغير الموازين وتحبط المؤامرات وتفشل خطط تأسيس دولة إرهابية في سوريا".