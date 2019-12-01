أردوغان يبحث مع فون دير لين انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وعودة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم، مع رئيسة المفوضية الأوروبية.

أنطاكيا - سبوتنيك. جاء ذلك، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي مع الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين.

وبحسب قناة "تي آر تي هابر" التركية، بحث الجانبان "عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وتبادل الجانبان الآراء حول "دعم اللاجئين السوريين المقيمين بتركيا في إطار اتفاق 18 مارس/ أذار 2016 الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وعودة اللاجئين السوريين إلى المنطقة الآمنة، التي تشكلها تركيا شمالي سوريا".