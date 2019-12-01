نتنياهو يصف التفاف دول أوروبية على العقوبات الأمريكية على إيران ب"السخيف"

وجه رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، انتقادات لدول أوروبية، على خلفية سعيها لتوفير مسار للتجارة مع إيران التفافا على العقوبات الأمريكية على الأخيرة.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لنتنياهو، قال الأخير "في الوقت الذي تتصدى فيه شعوب الشرق الأوسط بكل شجاعة لإيران ولجلاديها، يحدث شيء سخيف: في الوقت الذي يحدث فيه كل هذا، دول أوروبية تعمل من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران".

ووجه نتنياهو حديثه للدول الأوروبية قائلا "يجب على تلك الدول الأوروبية أن تخجل من نفسها؛ ألم تتعلم هذه الدول من التاريخ؟ يبدو أنها لم تتعلم شيئا؛ إنها تسمح لدولة إرهاب متعصبة بتطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وبهذا هي ستؤدي إلى وقوع مأساة عليها وعلى الجميع".

هذا ورحبت دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس السبت، بانضمام 6 دول لآلية التعامل التجاري مع إيران (إنستيكس)، مؤكدة أن ذلك التطور يبرهن على التزام تلك الدول بالاتفاق النووي مع إيران.

وجاء في بيان الدول الأوروبية أن انضمام الدول يأتي "كتعبير عن التزامنا المتواصل بالاتفاق النووي مع إيران وتيسير التجارة بينها وبين أوروبا".

وأطلقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في فبراير/شباط من العام الحالي آلية خاصة للدفع مسماة "إنستيكس"، بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران والقوى العالمية، في عام 2015.