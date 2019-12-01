الكاميرون... تعرض طائرة ركاب لإطلاق نار شمال غربي البلاد

أكدت الخطوط الجوية الكاميرونية، أن طائرة ركاب تابعة لها تعرضت لإطلاق نار صباح الأحد، بينما كانت تقترب من مطار ”باميندا“ شمالي غرب البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن الخطوط الكاميرونية، أشارت في بيان، أن الطائرة هبطت بسلام دون وقوع أي إصابات، وأن الشركة تفحص حاليا الأضرار المادية التي تعرضت لها الطائرة.

هذا وتحولت الاحتجاجات السلمية في الجنوب الغربي، التي نادت بضمان مزيد من الصلاحيات للمتحدثين باللغة الإنجليزية، إلى أعمال عنف كبيرة رغم جهود احلال السلام.

وأسفرت الاشتباكات بين الطرفين إلى ىسقوط نحو 3 آلاف شخص، واضطر نصف مليون للفرار من منازلهم، منذ اندلاع القتال عام 2017.