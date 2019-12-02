البيت الأبيض يلزم الصمت بشأن المشاركة في جلسة مساءلة ترامب مع انتهاء المهلة

لزم البيت الأبيض الصمت ولم يصدر بيانا علنيا حتى الساعة السادسة مساء (2300 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد، وهو الموعد النهائي لتوضيح ما إذا كان سيرسل المستشار القانوني للمشاركة في جلسة بمجلس النواب بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع.

ورغم انتهاء المهلة لم يُعرف ما إذا كان البيت الأبيض اتصل باللجنة القضائية بمجلس النواب بشأن ما إذا كان ترامب سيشارك في الجلسة التي تعقد، يوم الأربعاء، وفقا لرويترز.

وستكون هذه الجلسة الأولى ضمن الإجراءات المتوقع أن تشهدها اللجنة، وستستمع إلى شهادة عن عملية المساءلة وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور الأمريكي من لجنة من الخبراء القانونيين لم يكشف بعد عن هوياتهم.

وعقد جلسات أمام اللجنة المسؤولة عن صياغة أي اتهامات رسمية قد توجه لترامب يعد خطوة مهمة نحو احتمال توجيه اتهامات.

ولم تحدد نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بعد ما إذا كان يتعين مساءلة الرئيس الجمهوري رسميا. لكنها دعت في خطاب لأنصارها الأسبوع الماضي إلى أن يحاسب الرئيس على ما قام به.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف تحقيق المساءلة بأنه حملة اضطهاد تهدف إلى عزل رئيس منتخب بشكل ديمقراطي.

وحدد جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب كذلك موعدا نهائيا في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة ليحدد ترامب ما إذا كان سيتقدم بالدفاع خلال إجراءات متوقعة الأسبوع المقبل لبحث أدلة الإدانة.

ومن المقرر أن تصدر ثلاث لجان تحقيق تقودها لجنة المخابرات بمجلس النواب تقريرا رسميا بالأدلة هذا الأسبوع، بعد أن يعود المشرعون للكونغرس يوم الثلاثاء من عطلة عيد الشكر.

وسيحدد التقرير الأدلة التي جمعها المشرعون من أعضاء اللجنة إلى جانب المشرعين من لجنة الشؤون الخارجية ومن لجنة المراقبة.

وينظر محققو الكونغرس فيما إذا كان ترامب قد استغل سلطاته بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقات مع جو بايدن نائب الرئيس السابق والسياسي الديمقراطي الذي يخوض انتخابات لمنافسته على الرئاسة في 2020.