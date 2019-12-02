مقتل ثلاثة أشخاص بعد تحطم طائرة شمال مطار سان أنطونيو الدولي بشيكاغو

قالت محطة (إن.بي.سي شيكاجو) نقلا عن مسؤولي إطفاء، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة صغيرة في الطرف الشمالي من مطار سان أنطونيو الدولي في ولاية تكساس الأمريكية في ساعة متأخرة من، مساء الأحد.

وأضاف التقرير نقلا عن تشارلز هود قائد الإطفاء في سان أنطونيو أن الطائرة كانت في طريقها من شوجرلاند إلى بويرن عندما واجهت مشكلات في محركاتها.

Plane crash north of San Antonio International Airport kills three: NBC https://t.co/goA33kJF3m pic.twitter.com/8QJSusuIkP — African Peace (@AfricanPeacemag) December 2, 2019

وأضافت أنها حولت اتجاهها إلى مطار سان أنطونيو الدولي، وسقطت الطائرة على رصيف وقُتل كل ركابها الثلاثة.