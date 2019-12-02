اصطدام أكثر من 40 سيارة في كندا...فيديو

الطريق السريع الذي وقع فيه الحادث مغلق مؤقتًا. يتم إخلاء السيارات.

توفي شخص وأصيب حوالي 20 في حادث على طريق سريع بالقرب من كينغستون في كندا. ثلاثة من الضحايا في حالة خطيرة.

وفقًا لـ CBC ، تصادم ما لا يقل عن 40 سيارة على الطريق السريع. والسبب في ذلك هو الظروف الجوية السيئة - حوالي 15 سم من الثلوج سقطت في المدينة خلال الـ24 الساعة الماضية.

وتم إغلاق الطريق السريع مؤقتًا، ويتم إخلاء السيارات، بعد الحادث.