الصين تفرض عقوبات على منظمات أمريكية بعد قرار ترامب الأخير

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن الصين فرضت عقوبات على عدد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية ، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، ردا على تبني قانون هونغ كونغ.

بكين - سبوتنيك . وقالت الناطقة، في مؤتمر صحفي: "في الآونة الأخيرة أصدرت الولايات المتحدة قانون حماية حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ، متجاهلة احتجاج الصين، وهذا انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، فضلا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، وقد أعربت بكين عن احتجاجها القوي في هذا الصدد. وردا على ذلك، قررت الصين فرض عقوبات على عدد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية، بما في ذلك المعهد الديمقراطي الوطني ، هيومن رايتس ووتش ، فريدوم هاوس".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، قانونا يدعم المتظاهرين، وحظر تصدير بعض المعدات للشرطة في هونغ كونغ التي تشهد احتجاجات منذ يونيو/حزيران الماضي، رغم رفض الصين لهذه الخطوة.

وقال البيت الأبيض نقلا عن الرئيس ترامب: "لقد وقعت هذه القوانين احتراما للرئيس شي (جين بينغ) والصين وشعب هونغ كونغ". وأضاف: "نحن نلجأ إليهم على أمل أن يتمكن قادة وممثلو الصين وهونج كونج من حل خلافاتهم سلميا، الأمر الذي سيؤدي إلى سلام طويل الأمد ورخاء للجميع".

وشارك المئات في هونغ كونغ، اليوم الأحد، في مسيرة للقنصلية الأمريكية لإظهار "الامتنان" للولايات المتحدة لدعهما للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي يشهدها المركز المالي الآسيوي منذ ما يقرب من ستة أشهر. ولوح مشاركون في المسيرة بالعلم الأمريكي وارتدى بعضهم قبعات وقمصانا عليها شعارات مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.