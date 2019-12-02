"السقوط الحتمي"...نجل شاه إيران يوجه رسالة إلى الجيش الإيراني

أصدر رضا بهلوي، نجل شاه إيران الأخير، بيانا عاجلا، بشأن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، داعيا إلى الاستعداد لـ "السقوط الحتمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال بهلوي: "قبل أقل من عامين أكدت أن سقوط الجمهورية الإسلامية كان قريبا ولا مفر منه، وذكرت أن احتمالات سقوط النظام وما سيتبعه يتطلب منا نحن - الإيرانيين - تشكيل سلطة حديثة، مضيفاً أن سقوط النظام السياسي يتطلب الاستعداد"، وذلك حسب راديو "فردا" الإيراني.

وأضاف أن "القيادة في الفترة الانتقالية مسألة ذات أهمية قصوى بالنسبة للإيرانيين الآن"، داعياً إلى تشكيل حكومة انتقالية، وأردف: "إن تشكيل سلطة سياسية لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية يجب أن يبدأ الآن.. وأن هذه القيادة السياسية ستهيئ البلاد في النهاية للانتقال القانوني والسياسي والاقتصادي من حكومة إسلامية إلى حكومة إيرانية على أساس الأصوات في صناديق الاقتراع".

وتابع في بيانه الذي وجهه للسياسيين والمدرسين والفنانين والمحامين والجنود الإيرانيين وقادة القوات المسلحة الإيرانية، إنه "كجندي في الكفاح الوطني لن يستسلم أبدا"، مشددا على "ضرورة تسليم الأجهزة السياسية إلى السياسيين الأكفاء".

وتشهد المدن الإيرانية تظاهرات، منذ عدة أيام، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتطور الموقف، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.