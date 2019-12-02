خامنئي للمترشحين لمجلس الشورى: إذا كنتم غير قادرين على تحمل المسؤولية فلا تقبلوها

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، مخاطبا المترشحين إلى انتخابات مجلس الشورى في البلاد، إن أي منصب تترتب عليه مسؤولية وتعهد.

وبدأ تسجيل الترشح للدورة الحادية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي، أمس الأحد، في وزارة الداخلية والقيادات في جميع أرجاء إيران وكذلك السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للجمهورية الإيرانية خارج البلاد.

وأضاف المرشد الإيراني: "إذا كنتم غير قادرين على تحمل المسؤولية فلا تقبلوها"، مخاطبا المترشحين في كلمة له خلال درس بعنوان "خارج الفقه"، بحسب وكالة "تسنيم".

ويستمر تسجيل الترشح للانتخابات حتى نهاية يوم 7 ديسمبر/كانون الأول، وسيبدأ الإدلاء بالأصوات في الانتخابات يوم الجمعة 21 فبراير/شباط عام 2020 في جميع محافظات البلاد.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات عن الحصيلة النهائية لليوم الأول من تسجيل أسماء المترشحين لمجلس الشورى، وفقا لوكالة "مهر".

وقال المتحدث باسم اللجنة إسماعيل موسوي، أمس الأحد،: "حضر 956 شخصا في موقع اللجنة لترشيح نفسه، وتمكن 789 شخصا من تسجيل اسمه في قائمة المرشحين بشكل نهائي".

وأوضح أن من بين هؤلاء كان 726 رجلا و63 أمرأة.

وأضاف: "أكثر عدد المرشحين كان من نصيب العاصمة طهران إذ وصل عدد المرشحين فيها 221 شخصا".