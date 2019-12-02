الأمير وليام يزور محمية طبيعية في أول جولاته بالكويت... صور

في أول نشاطاته بدولة الكويت، قام الأمير البريطاني وليام، اليوم الاثنين، بزيارة محمية الجهراء الطبيعية.

وكان في استقبال "دوق كامبريدج"، مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله أحمد الحمود الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقد قام الأمير وليام بجولة تفقدية داخل المحمية، حيث اطلع على ما تحتويه من الحياة الفطرية والكائنات الحية كالطيور والنباتات.

ورفق الأمير البريطاني في جولته، نائب وزير شؤون الديوان الأميري، رئيس بعثة الشرف المرافقة، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.

وكان الأمير وليام توجه، أمس الأحد، إلى الشرق الأوسط، في زيارة تستمر 4 أيام للكويت وسلطنة عمان، لتكريم العلاقات التاريخية بين بريطانيا ودول الخليج.

ويجري "دوق كامبريدج" زياراته الرسمية الأولى للكويت وسلطنة عمان، بناءا على طلب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث.

وقال قصر كنسينغتون، في بيان له، إن الأمير وليام يتطلع إلى رحلته للشرق الأوسط، مضيفا: "طوال الرحلة، سيشيد برنامج الدوق بالعلاقات التاريخية التي تربط بريطانيا بالكويت وسلطنة عمان، وسوف يسلط الضوء على الروابط القوية والتعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم والبيئة والدفاع".

لحظة وصول الأمير وليام إلى #الكويت pic.twitter.com/AUQrzqhiuV — الدروازة نيوز | Derwaza News (@DerwazaNews) December 1, 2019

وتابع البيان: "من العواصم الحديثة لمدينة الكويت ومسقط، إلى الصحارى الكويتية الشاسعة والوديان المذهلة في الجبال العمانية، ستأخذ الزيارة ثقافات البلدين الفريدة ومناظرها الطبيعية الجميلة والمجتمعات المتنوعة".

وكان وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أشارت في تقرير لها، إلى أن تاریخ العلاقات بین الكویت وبریطانیا يمتد إلى نحو 200 عام، وتتسم بالمتانة والرسوخ وتشھد تطورا عاما بعد آخر في جمیع المجالات مع حرص البلدین على تعزیزھا باستمرار.

وأشارت إلى أن العقود الثلاثة الماضیة شهدت زیارات لملكة بریطانیا وعدد من أبنائھا إلى الكویت، كانت أولاھا زیارة الملكة الیزابیث الثانیة وزوجھا الأمیر فیلیب في 12 فبرایر/ شباط عام 1979 تلبیة لدعوة رسمیة من أمیر البلاد الراحل الشیخ جابر الأحمد الجابر الصباح.