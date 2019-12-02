الخارجية الألمانية تدعو للحفاظ على "نافذة حوار" مع روسيا

صرح وزير الدولة بالخارجية الألمانية، نيلس آنين، اليوم الاثنين، بأن حلف "الناتو" ما يزال مستعدا لمد يده لروسيا، وأن برلين، في إطار قرارات الحلف الراهنة، تدعو لإبقاء نافذة حوار مع موسكو.

برلين - سبوتنيك. وقال وزير الدولة آنين لوكالة "سبوتنيك": "ستبقى يد "الناتو" ممدودة لروسيا، وفي إطار قرارات الناتو الحالية، تدعو ألمانيا إلى إبقاء نافذة الحوار مفتوحة مع روسيا وجعل المحادثات حول المواضيع القائمة، لكن يتعين على روسيا أيضًا أن تسهم في ذلك".

وكان الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبيرغ ، قد أعلن في وقت سابق، أنه خلال لقاء زعماء بلدان الحلف المقرر عقده في الفترة 3-4 كانون الأول/ديسمبر الجاري في لندن، من المتوقع أن تُناقش مسألة تنسيق السياسة حيال روسيا والوضع بعد انهيار معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

ووفقا للأمين العام، ستكون روسيا موضوع "اهتمام وقلق" في القمة، وعلى وجه الخصوص، " تهديد السيادة الإقليمية والتهديد الهجين المنبثق عن روسيا، يشكلان مصدر قلق عميق لكثير من الأعضاء، وبالتأكيد بالنسبة لنا".

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت، يوم الخميس الماضي، أن ألمانيا لم تقبل اقتراح روسيا الخاص بفرض حظر على نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا، مشيرة إلى بيان الأمين العام لحلف "الناتو" في 2 آب/أغسطس. ويذكر في هذا السياق أن برلين أكدت، في وقت سابق، استلام اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول حظر نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في أوروبا، وأنها ستبحثه مع الشركاء في أوروبا و"الناتو".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه لزعماء العديد من البلدان، بما فيها الأعضاء في "الناتو"، رسالة اقترح فيها حظر نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى.

وتدعو روسيا حلف "الناتو" لإعادة النظر بالعلاقات الحالية، على الرغم من الخلافات حول عدد من القضايا.