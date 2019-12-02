مسافرة تجبر طاقم الطائرة على الهبوط لسبب "غير عادي"

احتجزت السلطات الأمريكية في ولاية فلوريدا إحدى المسافرات بعد أن وجهت إنذارًا كاذبا أجبرت خلاله الطاقم على تنفيذ هبوط اضطراري.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث على رحلة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية متجهة من ولاية بينساكولا إلى ولاية ميامي الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فإنه وعقب إقلاع الطائرة بفترة قصيرة ادعت إحدى المسافرات بمواجهتها صعوبة في التنفس، مما اضطر قائد الطائرة إعلان حالة الطوارئ والعودة إلى المطار، إلا أن المرأة اعترفت بعد فوات الآوان بأنها لفقت القصة على أمل أن يتم تأمين مقعد أكثر راحة في متن الطائرة.

وبعد تنفيذ الهبوط احتجز ضباط الشرطة المرأة التي رفضت في البداية مغادرة الطائرة وبعد ساعة ونصف أقلعت الطائرة مرة أخرى إلى مطار ميامي.