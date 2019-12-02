ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على واردات البرازيل والأرجنتين من المعادن

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيفرض على الفور التعريفة الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين للولايات المتحدة.

كما حث "ترامب" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، مجلس الاحتياطي الفيدرالي على منع البلدين من الاستفادة من الدولار الأمريكي، من خلال تخفيض قيمة عملاتها.

وقال: "كانت البرازيل والأرجنتين تحظى بتخفيض كبير في قيمة عملاتهما، وهو أمر غير جيد للمزارعين لدينا، ولذلك أمرت فورا بتنفيذ استعادة التعريفات على جميع الصلب والألمنيوم التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة من تلك البلدان".

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 201

.....Reserve should likewise act so that countries, of which there are many, no longer take advantage of our strong dollar by further devaluing their currencies. This makes it very hard for our manufactures & farmers to fairly export their goods. Lower Rates & Loosen - Fed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

وكانت الصادرات البرازيلية من الألمنيوم الى الولايات المتحدة، تخضع منذ شهر يونيو/حزيران، لرسوم تبلغ 10%، بينما ستفرض على الفولاذ "حصصا على أساس المعدل في السنوات الثلاث الأخيرة".

وأكدت الحكومة البرازيلية في بيان وقتها، أنها "ستتابع بدقة تأثير (هذه الإجراءات) على الصادرات البرازيلية".

وكانت دول عدة بينها البرازيل وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية، تستفيد من إعفاء من الرسوم الأمريكية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من مايو/أيار، وتبلغ 25% على واردات الفولاذ و10% على الألمنيوم.