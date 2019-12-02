ممثلة أممية لشؤون اللاجئين: استجابة تركيا تجاه اللاجئين "مثال يحتذى به"

أعلنت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا، كاثرينا لمب، أن استجابة تركيا تجاه اللاجئين تعتبر "مثال يحتذى به" كونها من الدول القليلة التي تستضيف أكثر من 50% من اللاجئين حول العالم.

وقالت لمب على هامش مشاركتها في قمة البوسفور بنسختها العاشرة التي انطلقت الأربعاء: "إن هناك دوما عددا قليلا من الدول التي تستضيف أعدادا كبيرة جدا من اللاجئين"، مؤكدة أن تركيا هي واحدة من هذه الدول، وأن "استجابتها كانت مثالا يحتذى به".

وعبرت المبعوثة الأممية عن إشادتها بـ"احتواء" تركيا، بصفة خاصة للاجئين و"تحقيق انسجامهم" في البلاد، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وتابعت أن أنقرة تبنت إطارا قانونيا "شاملا للغاية" للأجانب وللحماية الدولية.

أضافت المبعوثة "اعتمدت (تركيا) لائحة الحماية المؤقتة التي توفر إطارا لحقوق والتزامات السوريين واللاجئين الآخرين في تركيا".

وشددت "لمب" على ضرورة أن يركز المجتمع الدولي على دعم الدول والمجتمعات المضيفة للاجئين وعدم اقتصار التركيز فقط على الاستجابة للحاجات الإنسانية لهم.