حصيلة ضحايا سيول تضرب مناطق متفرقة من جنوب فرنسا ترتفع إلى 11 شخصا

ارتفعت حصيلة الفيضانات المستمرة الناتجة عن أمطار غزيرة تشهدها مناطق متفرقة في جنوب شرق فرنسا منذ نحو أسبوع إلى أحد عشر شخصا بينهم ثلاثة رجال إنقاذ تحطمت مروحية كانت تقلهم، أمس الأحد، خلال مهمة لإنقاذ مواطنين بالقرب من مارسيليا.

باريس - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين: "فُقدت ليل أمس الأحد طائرة هليكوبتر كان يستقلها ثلاثة رجال إنقاذ في منطقة فار جنوب شرق البلاد، ويتم العثور على حطامها صباح اليوم بالقرب من مدينة مارسيليا".

وترجّح السلطات سبب حادث تحطم المروحية إلى سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف.

من جهة ثانية لقي شخصان مصرعهما، في ساعة متأخرة من ليل أمس، في منطقة فار بعد أن جرفتهما السيول"، بحسب ما أعلن مدير شرطة منطقة "فار" على تويتر ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 11 قتيلا منذ بداية الفيضانات منذ نحو أسبوع.

ونعى الرئيس ماكرون، في تغريدة على تويتر، رجال الإنقاذ الثلاثة الذين فقدوا حياتهم "وهم ينقذون السكان المنكوبين"، كما أكد "دعم الأمة لرجال الإنقاذ ورجال الإطفاء والمسعفين".