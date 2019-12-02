اختيار فلسطين عضوا بالمكتب التنفيذي لجمعية المحكمة الجنائية الدولية

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة حالياً في العاصمة الهولندية لاهاي خلال الفترة من 2ـ7 كانون أول/ديسمبر 2019، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وأوضح المالكي أن من مهام هذا المكتب هو الإشراف على عمل جمعية الدول الأعضاء في المحكمة، وما يتضمن ذلك من تعزيز مبدأ عالمية ميثاق روما وحث الدول غير الاعضاء على الانضمام للمحكمة، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم لضمان قيام المحكمة بمهامها المناطة بها بموجب ميثاق روما الأساسي.

وشدد المالكي على أهمية انتخاب دولة فلسطين في عضوية مكتب جمعية الدول الأعضاء كإنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية تنفيذاً لتعليمات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وما تبذله الممثلة الدائمة لدولة فلسطين لدى المحكمة الجنائية الدولية السفيرة روان سليمان وطاقمها من جهود مستمرة في تعزيز مكانة دولة فلسطين كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.