رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزم زيارة إيران قريبا

أعلن المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الإثنين، أنه يعتزم زيارة إيران في أقرب وقت، مشيرا إلى ضرورة التنسيق أولا، مع الجانب الإيراني في هذا الشأن.

فيينا - سبوتنيك. وقال غروسي خلال لقاء صحفي: "هذه الزيارة إلى إيران ستحدث، لكن لا أعرف متى، أعتقد أنها ستكون في المستقبل القريب نسبيا".

وأضاف غروسي: "قريبا جداً، ستكون هناك اتصالات مع السفير الإيراني في فيينا، وكبار المسؤولين في طهران، وسنبدأ بالتخطيط (للزيارة)".

وأكد غروسي أنه لا يرغب في الحديث عن تحديد الموعد، لافتا إلى أنه لم يبحث بعد، هذه الزيارة مع الجانب الإيراني، وأنا عازم على إقامة نوع مختلف من العلاقات مع إيران، موضحا أنها ستكون بناءة ومبنية على أسس الاحترام المتبادل.

يذكر في هذا الصدد أن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافق اليوم الإثنين، في جلسة خاصة، على تعيين غروسي في منصب الرئيس الجديد للوكالة، ليبدأ مهامه في الـ 3 من كانون الأول/ ديسمبر.